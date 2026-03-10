WHO waarschuwt voor zwarte regen in Iran na aanvallen

TEHERAN (ANP/RTR) - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt in Iran voor "zwarte regen", na aanvallen op olie-installaties. De rook die bij de aanvallen vrijkomt, kan olie bevatten die daarna in zwarte druppels weer naar beneden komt. De WHO heeft hier deze week meerdere meldingen over ontvangen.

Maandag werd een olieraffinaderij in Teheran getroffen door Amerikaanse en Israëlische bombardementen. De zwarte regen vormt "inderdaad een gevaar voor de bevolking", benadrukte woordvoerder Christian Lindmeier in een persconferentie. "Met name voor de luchtwegen."

Iran heeft omwonenden opgeroepen binnen te blijven en de WHO onderstreept dat advies.