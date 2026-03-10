ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

WHO waarschuwt voor zwarte regen in Iran na aanvallen

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 14:48
anp100326138 1
TEHERAN (ANP/RTR) - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt in Iran voor "zwarte regen", na aanvallen op olie-installaties. De rook die bij de aanvallen vrijkomt, kan olie bevatten die daarna in zwarte druppels weer naar beneden komt. De WHO heeft hier deze week meerdere meldingen over ontvangen.
Maandag werd een olieraffinaderij in Teheran getroffen door Amerikaanse en Israëlische bombardementen. De zwarte regen vormt "inderdaad een gevaar voor de bevolking", benadrukte woordvoerder Christian Lindmeier in een persconferentie. "Met name voor de luchtwegen."
Iran heeft omwonenden opgeroepen binnen te blijven en de WHO onderstreept dat advies.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

d628128c69579e3e4e8d6ef78494ee55,e0585b67

Charlotte Manley (68) is de grote bedreiging van het Engelse Koninklijk Huis

154266670_m

Multivitamines toch echt goed voor je? Volgens nieuwe studie gaan ze veroudering tegen

GettyImages-2264666530

Trump is klaar met zijn oorlog. Maar hoe stop je?

166111680_m

Dit is waarom je moet stoppen met altijd sorry zeggen

ANP-548336178

IMF-baas: ‘Denk aan het ondenkbare, bereid je er op voor’

Loading