ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran: nucleaire installatie Natanz geraakt door aanvallen

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 11:33
anp020326118 1
WENEN (ANP/RTR/DPA) - De Iraanse ambassadeur bij het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) Reza Najafi heeft tegen journalisten gezegd dat de Iraanse nucleaire installatie in Natanz is getroffen door aanvallen van Israël en de VS. Hij zei dat kort nadat IAEA-chef Rafael Grossi had verklaard dat er geen aanwijzingen waren dat Iraanse nucleaire faciliteiten zijn getroffen.
"Ze hebben gisteren opnieuw de vreedzame, beveiligde kerncentrales van Iran aangevallen", zei Najafi maandag. Hij voegde eraan toe dat het om Natanz ging.
Vorig jaar waren de Iraanse nucleaire faciliteiten al het doelwit van zware Israëlische en Amerikaanse bombardementen. In Natanz staat een fabriek voor de verrijking van uranium. Die technologie kan worden gebruikt voor de productie van atoomwapens, maar Iran heeft altijd ontkend dergelijke wapens te ontwikkelen.
loading

POPULAIR NIEUWS

208094026_m

Barcelona is de hel op aarde

294732966_m

Donald Trumps oorlog gaat over maar één ding: Donald Trump.

shutterstock_1106659766

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is

ANP-463743068

Christina Applegate over haar ziekte MS: "Ik heb heel veel pijn"

28-INV-EPSTEIN-DOCTORS-superJumbo

VIP-dokters buigen de regels: hoe artsen Epsteins meisjes “behandelden”

ANP-358584782

5 tips om makkelijker je bed uit te komen

Loading