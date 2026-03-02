Iran: nucleaire installatie Natanz geraakt door aanvallen

WENEN (ANP/RTR/DPA) - De Iraanse ambassadeur bij het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) Reza Najafi heeft tegen journalisten gezegd dat de Iraanse nucleaire installatie in Natanz is getroffen door aanvallen van Israël en de VS. Hij zei dat kort nadat IAEA-chef Rafael Grossi had verklaard dat er geen aanwijzingen waren dat Iraanse nucleaire faciliteiten zijn getroffen.

"Ze hebben gisteren opnieuw de vreedzame, beveiligde kerncentrales van Iran aangevallen", zei Najafi maandag. Hij voegde eraan toe dat het om Natanz ging.

Vorig jaar waren de Iraanse nucleaire faciliteiten al het doelwit van zware Israëlische en Amerikaanse bombardementen. In Natanz staat een fabriek voor de verrijking van uranium. Die technologie kan worden gebruikt voor de productie van atoomwapens, maar Iran heeft altijd ontkend dergelijke wapens te ontwikkelen.