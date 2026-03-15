Iran ontkent aanvallen op burgers in buurlanden, wil samenwerken

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi ontkent dat Iran burger- of woongebieden in het Midden-Oosten heeft aangevallen. Volgens Araghchi is Teheran bereid een commissie met zijn buurlanden op te richten om te onderzoeken wie wel verantwoordelijk is voor de aanvallen.

De Golfstaten hebben Iran opgeroepen de aanvallen op hun grondgebied te staken. Deze aanvallen treffen niet alleen Amerikaanse militaire bases, maar richten ook schade aan energiecentrales en woonwijken aan.

Volgens Araghchi is het mogelijk dat Israël achter de aanvallen op burgerdoelen in Arabische landen zit, meldt het Iraanse persbureau Fars. Ook zouden de drones waarmee regionale doelen worden bestookt mogelijk in de Verenigde Staten zijn gemaakt.

Via Telegram zei de Iraanse buitenlandminister dat Teheran in contact staat met onder meer Qatar, Saudi-Arabië en Oman en dat elk initiatief dat een volledig einde aan de oorlog zou kunnen maken, wordt verwelkomd.