Antonelli in GP China op een na jongste winnaar Formule 1-race

SHANGHAI (ANP) - Kimi Antonelli heeft zijn eerste zege in de Formule 1 geboekt. De Italiaan van Mercedes begon van poleposition in de Grote Prijs van China en wist die na 56 ronden op het circuit van Shanghai om te zetten in de winst.

De Italiaan is met 19 jaar en 203 dagen de op een na jongste winnaar ooit van een Formule 1-race. Alleen Max Verstappen was in 2016 nog jonger, toen de Nederlander 18 jaar en 228 dagen oud was bij zijn overwinning in de GP van Spanje.

Antonelli is de opvolger van Giancarlo Fisichella, die twintig jaar geleden de laatste Italiaanse winnaar was van een grand prix in de Formule 1.

Mercedes vierde evenals een week geleden in Australië een 1-2. George Russell finishte als tweede voor de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc.