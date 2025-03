Iran ontkent betrokkenheid bij aanvallen in Syrië

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran ontkent dat het direct betrokken is bij het opgelaaide geweld in Syrië, waarbij honderden doden zijn gevallen. Teheran had sterke banden met de verdreven dictator Bashar al-Assad en er waren berichten dat Iran een rol speelde bij de aanvallen van pro-Assad-strijders op donderdag.

"Deze beschuldiging is compleet belachelijk", stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een woordvoerder spreekt van "100 procent misleiding".

Na de aanval van de aanhangers van Assad escaleerde het geweld in Syrië. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten namen troepen van de nieuwe machthebbers wraak en zijn in een paar dagen tijd bijna duizend burgers gedood. Het gaat voornamelijk om alawieten, de religieuze minderheid van Assad.

Iran zegt dat er "geen rechtvaardiging" is voor aanvallen op minderheden in Syrië.