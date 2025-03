Zo moet je de blaadjes van je basilicumplant plukken. Dan gaat hij langer mee

Het is een kunst op zich: hoe houd je je basilicumplant in leven? Meestal heb je alle blaadjes geplukt en sterft de plant een treurige dood. Maar dat hóéft niet.

Ten eerste moet je de plant goed verzorgen. Zet hem lekker in de zon en geef hem veel water, maar zorg dat hij niet verdrinkt. Het is ook beter om hem van onderaf water te geven. Zet de plant dus op een schoteltje met water.

Maar dan de grote truc: pluk de blaadjes met steeltje en al. Het beste knip je ze af vlakbij het punt waar de blaadjes aan de grote steel vastzitten. Daardoor groeien de blaadjes veel sneller weer aan en heb je dus niet op een gegeven moment zo'n plant met allemaal kale stengels.

Je kunt de stelen gewoon gebruiken. Maal ze fijn in de blender voor je pesto of bak ze in de pan met een beetje knoflook. Je kunt basilicum zelfs invriezen, mocht je zoveel overhouden na je nieuwe succesvolle aanpak.

Bron: RTL Nieuws