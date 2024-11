Iran ontkent dat gezant ontmoeting had met Elon Musk

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran spreekt tegen dat een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen een Iraanse diplomaat en techmiljardair Elon Musk, die nauwe banden heeft met Donald Trump. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen persbureau IRNA dat er beslist geen sprake was van een bijeenkomst. Hij noemt het verrassend dat berichten daarover circuleren in Amerikaanse media.

De ontkenning volgt op een artikel van The New York Times. De krant schreef dat Musk onlangs een ontmoeting had met de ambassadeur van Iran bij de Verenigde Naties. Iraanse bronnen noemden de bijeenkomst tegenover de krant "positief" en "goed nieuws". Musk treedt tegenwoordig op als adviseur van Trump en zou zelf om de ontmoeting hebben gevraagd. Het gesprek zou ruim een uur hebben geduurd en hebben plaatsgevonden op een geheime locatie.

De relatie tussen Iran en de VS verslechterde tijdens de laatste regeringsperiode van Trump. Hij trok zijn land in 2018 terug uit een internationaal akkoord met de Iraniërs over hun nucleaire programma en legde zware sancties op. In 2020 liet Trump de Iraanse generaal Qassem Soleimani doden in Irak. Zijn woordvoerder wilde niet inhoudelijk reageren op de berichten over de ontmoeting tussen Musk en de Iraanse diplomaat.