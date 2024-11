Nu al zin in een kerstmarkt? Op deze plekken kun je terecht

Voor sommigen kan de kersttijd niet vroeg genoeg beginnen, maar waar moet je heen als je nu al snakt naar jingle bells, glühwein en kraampjes met rommeltjes die je niet nodig hebt? Op deze vier plaatsen is het feest al begonnen:

1. Valkenburg

In Valkenburg is misschien wel de bijzonderste kersmarkt van Nederland. Hij is namelijk in de mergelgrotten. Die worden omgetoverd tot een sprookjesachtig winterwonderland. En mocht het regenen: in de grotten zit je droog.

2. Maastricht

Als je toch in de buurt bent, kun je ook meteen even naar de kerstmarkt op het Vrijthof in Maastricht. Je kunt niet alleen genieten van lokale heerlijkheden, maar er staat ook een reuzenrad en er is een ijsbaan.

3. Vijfhuizen

In Vijfhuizen word je behalve op de gebruikelijke kerstkraampjes ook getrakteerd op allerlei liveoptredens tijdens de Country & Christmas Fair. Het evenement vindt plaats op het grote Expo Greater Amsterdam terrein.

4. Herkenbosch

Nog een bijzondere belevenis: een kerstmarkt vol brocante op landgoed Kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch. Daarnaast kun je er natuurlijk heerlijke warme chocolademelk drinken.