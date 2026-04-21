Iran ontkent plannen voor executie van acht vrouwen

TEHERAN (ANP/AFP) - Justitie in Iran ontkent dat acht vrouwen op het punt staan geëxecuteerd te worden, nadat de Amerikaanse president Donald Trump om hun vrijlating had gevraagd. "Trump is opnieuw misleid door nepnieuws", staat op de site van de Iraanse rechtspraak, Mizan Online.

"Van de vrouwen die naar verluidt op het punt stonden om geëxecuteerd te worden, zijn sommigen vrijgelaten, terwijl anderen beschuldigd worden van misdrijven die, als de veroordelingen standhouden, hooguit tot gevangenisstraffen zouden leiden."

Trump deelde dinsdag online een bericht van een pro-Israëlische activist op X. Dat bevatte foto's van acht vrouwen en de bewering dat Iran voorbereidingen treft voor hun executies. De president vroeg Iran de vrouwen vrij te laten als gebaar van goede wil in aanloop naar nieuwe vredesonderhandelingen tussen de landen. Iran heeft nog niet ingestemd met de gesprekken.