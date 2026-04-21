Niet genoeg steun in EU voor opschorting deel verdrag met Israël

door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 19:54
anp210426176 1
LUXEMBURG (ANP) - Ierland, Slovenië en Spanje vonden bij een vergadering tussen EU-buitenlandministers niet genoeg medestanders om het associatieverdrag tussen de EU en Israël gedeeltelijk op te schorten. Daarvoor is een zogenaamde 'gekwalificeerde meerderheid' van de lidstaten nodig. Die kon als verwacht niet worden gevonden, meldde EU-buitenlandchef Kaja Kallas na de bespreking in Luxemburg.
Meerdere lidstaten hadden van mening moeten veranderen om het economische deel van het associatieverdrag op te schorten, zoals Ierland, Slovenië en Spanje bepleitten. "Vandaag zagen we dat niet gebeuren, maar de discussie hierover blijven we voeren", aldus Kallas.
Om het plan goed te keuren was het nodig dat 55 procent van de EU-landen zou instemmen en dat deze 65 procent van de inwoners zouden vertegenwoordigen. Dat heet een gekwalificeerde meerderheid in Europees jargon. De genoemde drie landen zien het liefst dat het hele associatieverdrag tijdelijk buiten werking wordt gesteld. De daarvoor benodigde unanimiteit is ver weg, dus daarom stelden de lidstaten een alternatief voor.
Nederland
De buitenlandchef zei wel dat ideeën van ministers over handelsbeperkingen door Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) zullen worden uitgewerkt tot een voorstel. De ministers kunnen daar later over spreken.
Een Kamermeerderheid heeft buitenlandminister Tom Berendsen verzocht om in Europa te pleiten voor het pauzeren van het handelsdeel van het genoemde verdrag. Dat wilde hij alleen doen als er voldoende steun voor zou zijn. De CDA'er zei voor de vergadering dat hij bij andere landen zou aftasten of zij een dergelijke maatregel konden steunen, vooralsnog zonder resultaat.
104610393_m

gandr-collage (1)

generated-image (4)

144488216_m

170806846_m

