Iran ontkent te hebben ingestemd met IAEA-inspecties

TEHERAN (ANP/RTR) - Iran zegt nog geen inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) te hebben uitgenodigd om de nucleaire faciliteiten van het land te onderzoeken. De Amerikaanse vicepresident JD Vance verklaarde maandag dat Iran had ingestemd met nieuwe inspecties, maar volgens Teheran is daar geen sprake van en zijn daar ook geen plannen voor.

Vance beweerde dat er op korte termijn besprekingen met het IAEA zouden plaatsvinden over de inspecties. Deskundigen van dat VN-agentschap probeerden jarenlang toezicht te houden op het Iraanse kernprogramma. Dat was deel van de atoomdeal die de VS, Iran en Europese landen in 2015 sloten. Maar de VS trokken zich later onder president Donald Trump terug uit de overeenkomst en in de afgelopen jaren werden de werkzaamheden van het IAEA in Iran bemoeilijkt. Inspecteurs werden regelmatig geweerd.

Vorig jaar zomer staakte Iran de samenwerking met het IAEA volledig, nadat het land was aangevallen door Israël en de Verenigde Staten.