ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

MotoGP-kampioen Márquez 'is rood' en blijft langer bij Ducati

Sport
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 11:20
anp230626096 1
ASSEN/BOLOGNA (ANP) - Regerend wereldkampioen Marc Márquez rijdt ook de komende twee jaar voor het fabrieksteam van Ducati in de MotoGP. De 33-jarige Spaanse motorracer heeft bijgetekend tot en met 2028, meldde Ducati Lenovo. Márquez reed vorig jaar op een Ducati met overmacht naar de wereldtitel. Dit seizoen kwam hij mede door een voetbreuk wat moeizaam op gang, maar hij won wel de laatste twee grands prix (Hongarije en Tsjechië) en geldt nu als grote favoriet voor de zege in de TT van Assen komende zondag.
"Ik ben rood", liet Márquez weten in een reactie, verwijzend naar de kleur van de Italiaanse motor. "Toen ik besloot om bij Ducati te komen, was ik ervan overtuigd dat dit het meest competitieve project was. Ze geloofden in me en we hebben een relatie opgebouwd, gebaseerd op vertrouwen en hard werken. Ducati heeft mij het respect en de gemoedsrust gegeven die ik nodig had om de juiste beslissing te nemen."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1892584582

Zoveel verdient het cabinepersoneel bij KLM, Transavia en EasyJet – en zó groot is het gat met de piloten

a5f6b6a2-dc5b-4ba9-a224-931d743d8d0d

Franse presentatrice van tv om seksistische opmerking over Belgische WK-speler

shutterstock_2752465121

Echt: ieder glas alcohol brengt je dood dichterbij

ANP-44636654

FD: "Dure villa’s in de uitverkoop: boven 5 miljoen is de glans eraf"

144548398_m

„Pinnen op vakantie: zo sluipt de buitenlandtoeslag je rekening op”

274278576_m

Word metselaar, dierenartsassistent of schuldhulpverlener: deze banen zijn in 2026 je gouden ticket naar werk (en in deze sectoren zijn mensen de pineut)

Loading