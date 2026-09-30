Iran ontvangt antwoord VS op voorstel heropenen Straat van Hormuz

TEHERAN (ANP/RTR) - Iran heeft inmiddels een Amerikaans antwoord ontvangen op het voorstel dat het land vorige week deed om de Straat van Hormuz binnen zeven dagen te heropenen. De Amerikaanse president Donald Trump had dit weekend al publiekelijk laten weten het plan af te wijzen, maar de Iraniërs zeiden nog te wachten op een officiële reactie.

Die heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi nu gekregen, meldt een functionaris aan persbureau Reuters. Araghchi was dinsdag in Doha en daar zouden Qatarese bemiddelaars de Amerikaanse "feedback" hebben overhandigd. De minister is nu terug naar Teheran om daar de reactie te bespreken.

Volgens de bron van Reuters gaat de belangrijkste onenigheid tussen Iran en de Verenigde Staten niet over de losse elementen uit het voorstel, maar over de volgorde daarvan. Internationale persbureaus schreven dat Iran onder meer een staakt-het-vuren heeft geëist in Libanon en wil dat bevroren tegoeden worden vrijgegeven.