Iran opent weer deel van telefoon- en internetverkeer

TEHERAN (ANP) - Iran heeft voor het eerst sinds de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op 28 februari een deel van het internationale telefoonverkeer en internet hersteld. Dat melden lokale media.

De regering staat weer internationale gesprekken naar vaste nummers toe als onderdeel van een geleidelijke versoepeling van de communicatiebeperkingen. Gesprekken naar mobiele nummers blijven echter geblokkeerd.

Ook Google-diensten zijn na bijna vijftig dagen weer toegankelijk, al werken ze nog niet stabiel. De regering blokkeerde kort na de aanvallen op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het zogeheten nationale internet beschikbaar, met websites die door de staat zijn goedgekeurd.

Officieel verwees de regering naar veiligheidsoverwegingen. Volgens waarnemers wilde de leiding vooral voorkomen dat beelden van de oorlogsschade en berichten over de stemming in het land op sociale media verschenen. Sinds vorige week is er een staakt-het-vuren.