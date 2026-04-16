Iran opent weer deel van telefoon- en internetverkeer

door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 1:17
TEHERAN (ANP) - Iran heeft voor het eerst sinds de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op 28 februari een deel van het internationale telefoonverkeer en internet hersteld. Dat melden lokale media.
De regering staat weer internationale gesprekken naar vaste nummers toe als onderdeel van een geleidelijke versoepeling van de communicatiebeperkingen. Gesprekken naar mobiele nummers blijven echter geblokkeerd.
Ook Google-diensten zijn na bijna vijftig dagen weer toegankelijk, al werken ze nog niet stabiel. De regering blokkeerde kort na de aanvallen op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het zogeheten nationale internet beschikbaar, met websites die door de staat zijn goedgekeurd.
Officieel verwees de regering naar veiligheidsoverwegingen. Volgens waarnemers wilde de leiding vooral voorkomen dat beelden van de oorlogsschade en berichten over de stemming in het land op sociale media verschenen. Sinds vorige week is er een staakt-het-vuren.
Dit is wat cabinepersoneel opmerkt aan passagiers die voor het eerst in businessclass vliegen.

Dit zijn de 5 goedkoopste vakantielanden in Europa in 2026

Meisje (11) verkracht door Bredase jongens van 13 en 14, beelden gedeeld op social media

Waarom je elke nacht rond 3 uur wakker wordt (en wat je lichaam je probeert te vertellen)

Psychologen: vroege opstaanders hebben onverwachte persoonlijkheidstrekken

'Grote doofpot' bij Belastingdienst: 64 miljoen bestanden duiken plots op, Omtzigt en Leijten zijn woedend

