Hypotheekrente naar hoogste punt in 2 jaar

CDe gemiddelde hypotheekrente ligt momenteel op het hoogste punt in ruim twee jaar, meldt De Hypotheker. Dat komt met name door de oplopende kapitaalmarktrente, de belangrijkste graadmeter voor hypotheekrentes. Die stijgt vanwege de Iranoorlog. De hypotheekadviseur verwacht de komende periode nog een lichte stijging van de hypotheekrente, maar denkt wel dat de grootste piek achter de rug is.

De gemiddelde hypotheekrente die voor tien jaar wordt vastgezet met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) komt op dit moment uit op 4,01 procent. De laatste keer dat deze rente hoger was dan 4 procent was eind 2023.

"De hypotheekrente is de afgelopen weken met ruim 0,3 procent gestegen, mede als gevolg van de onrust op de financiële markten door het conflict in het Midden-Oosten", zegt commercieel directeur Mark de Rijke van De Hypotheker. "Voor huizenkopers betekent dit dat lenen duurder is geworden. Op een hypotheek van 400.000 euro scheelt dat nu nog beperkt, de netto lasten stijgen met zo'n 25 euro op maandbasis. Op termijn kan het er echter toe leiden dat kopers hun budget moeten bijstellen of minder ruimte hebben om te overbieden."

De stijgende hypotheekrente en geopolitieke onzekerheden zorgen er volgens De Rijke ook voor dat meer kopers terughoudender zijn. De hypotheekadviseur zag daardoor eerder al dat het gemiddelde hypotheekbedrag afgelopen kwartaal voor het eerst in drie jaar niet steeg.