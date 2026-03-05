Wielrenner Matthews breekt beide polsen bij training

MONACO (ANP) - Wielrenner Michael Matthews (35) is donderdag bij een training ten val gekomen en heeft breuken opgelopen in zijn beide polsen. Dat meldt zijn ploeg Jayco AlUla op sociale media. De Australiër is daardoor niet inzetbaar in "alle aankomende wedstrijden", aldus zijn ploeg.

Matthews mist door zijn blessure vermoedelijk de voorjaarsklassiekers. Afgelopen jaar werd hij vierde in Milaan-Sanremo. Die koers staat dit jaar op 21 maart op het programma. In de Amstel Gold Race, dit jaar op 19 april, werd hij in 2025 vijfde. Ook in de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik eindigde de oud-renner van het Nederlandse team Sunweb in de top 15.