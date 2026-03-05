ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wielrenner Matthews breekt beide polsen bij training

Sport
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 18:33
anp050326194 1
MONACO (ANP) - Wielrenner Michael Matthews (35) is donderdag bij een training ten val gekomen en heeft breuken opgelopen in zijn beide polsen. Dat meldt zijn ploeg Jayco AlUla op sociale media. De Australiër is daardoor niet inzetbaar in "alle aankomende wedstrijden", aldus zijn ploeg.
Matthews mist door zijn blessure vermoedelijk de voorjaarsklassiekers. Afgelopen jaar werd hij vierde in Milaan-Sanremo. Die koers staat dit jaar op 21 maart op het programma. In de Amstel Gold Race, dit jaar op 19 april, werd hij in 2025 vijfde. Ook in de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik eindigde de oud-renner van het Nederlandse team Sunweb in de top 15.
loading

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2026-03-05 094742

Winter Vol Liefde: Elsje vertelt over de leugens van Gilbert

ANP-552249321

Nieuwe ayatollah rijk door Duits luxehotels

shutterstock_1269574816

Deodorant en borstkanker

220024226_m

Breaking Bad: mensen gaan na kankerdiagnose écht vaker in de fout

256736812_m

Israël misleidde de mullahs met een list tijdens een diner

96386280_m

Er zit zand in je zwarte peper: “Eén van de onderzochte potjes bestond voor slechts 10% uit peper”

Loading