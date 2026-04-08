Iran spreekt met Pakistan over Israëlische aanvallen op Libanon

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, heeft gesproken met de commandant van de Pakistaanse strijdkrachten over de "schendingen van het staakt-het-vuren" door Israël. Pakistan meldde in de nacht van dinsdag op woensdag dat de wapenstilstand tussen de VS en Iran ook voor Libanon geldt. Israël ontkende dit later en voert naar eigen zeggen de grootste aanvallen op Libanon uit sinds het begin van de oorlog.

Het is niet duidelijk wat precies in het gesprek is besproken. Bij de Israëlische aanvallen kwamen tientallen mensen om het leven en raakten honderden mensen gewond.

Het Iraanse persbureau Fars meldt dat het land als reactie hierop een aanval op Israël overweegt. Volgens persbureau Tasnim overweegt Iran zich terug te trekken uit de wapenstilstand als de aanvallen op Libanon doorgaan.

"Israël staat erom bekend beloftes te breken en zal alleen door kogels worden afgeschrikt", meldde een Iraanse functionaris aan Al Jazeera.