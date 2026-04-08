Minister besluit vooralsnog niet tot inreisverbod voor rapper Ye

DEN HAAG (ANP) - De Amerikaanse rapper Ye krijgt vooralsnog geen inreisverbod opgelegd, meldt minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie, CDA). Organisaties als het Centraal Joods Overleg hadden hiertoe opgeroepen, nadat het Verenigd Koninkrijk de artiest de toegang had ontzegd. Door antisemitische uitingen staat de rapper ter discussie.

De minister zegt dat de toegang van een vreemdeling alleen kan worden ontzegd als onderbouwd kan worden dat deze een gevaar vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid. Hij zegt geen informatie te hebben die hierop wijst.