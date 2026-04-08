Iran stelt voortgang uraniumverrijking en opheffing sancties voor

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Het Iraanse tienpuntenplan, dat de basis moet vormen voor onderhandelingen over een einde van de oorlog, houdt in dat de Verenigde Staten instemmen met de voortzetting van het Iraanse programma voor de verrijking van uranium en de opheffing van alle sancties. Dat melden Iraanse media.

Het plan, dat werd gepubliceerd door de Iraanse Hoge Nationale Veiligheidsraad, omvat "het non-agressieprincipe, het behoud van de Iraanse controle over de Straat van Hormuz, de aanvaarding van uraniumverrijking en de opheffing van alle primaire en secundaire sancties", melden de Iraanse staatstelevisie en persbureau Mehr. Iran eist ook dat de resoluties tegen het regime van de VN-Veiligheidsraad en het Internationaal Atoomenergieagentschap worden ingetrokken.

De VS en Iran zijn in de nacht van dinsdag op woensdag een staakt-het-vuren van twee weken overeengekomen in ruil voor de heropening van de Straat van Hormuz. President Donald Trump kondigde het akkoord aan, ongeveer anderhalf uur voordat zijn ultimatum afliep.

Het tienpuntenplan dat door Iran is ingediend om het conflict te beëindigen, biedt een basis voor verdere onderhandelingen, aldus Karoline Leavitt, woordvoerster van het Amerikaanse Witte Huis. "De woorden van president Trump spreken voor zich: dit is een werkbare basis om over te onderhandelen, en die onderhandelingen zullen worden voortgezet."