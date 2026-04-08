Merz: Duitsland blij met bestand, nu verder onderhandelen

door anp
woensdag, 08 april 2026 om 8:27
BERLIJN (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is blij dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over een staakt-het-vuren van twee weken. "Het doel moet nu zijn om de komende dagen te onderhandelen over een duurzaam einde aan de oorlog. Dat is alleen via diplomatieke weg te bereiken", schrijft hij in een verklaring. Duitsland wil volgens Merz ook bijdragen aan de heropening van de Straat van Hormuz.
Het doel van de onderhandelingen moet volgens Merz zijn om de Iraanse bevolking te beschermen en de veiligheid in de regio te garanderen. Dat helpt volgens hem ook om "een wereldwijde energiecrisis af te wenden".
De energieprijzen zijn sterk gestegen door de afsluiting van de Straat van Hormuz. "Duitsland zal er op gepaste wijze aan bijdragen dat de vrije doorvaart op de Straat van Hormuz gewaarborgd wordt." Hoe die bijdrage eruit zal zien, zegt Merz niet.
Half maart was Duitsland een van zes landen die zeiden "passende inspanningen" te willen leveren om de Straat van Hormuz te beschermen. De landen, waaronder Nederland, lieten toen in het midden hoe de hulp eruit zou kunnen zien.
POPULAIR NIEUWS

Dit is de leeftijd waarop je geluksniveau de bodem raakt (en wat je eraan kunt doen)

Geraspte wortels, skyr, plantaardige drinks: wanneer gezond eten ultrabewerkt blijkt

Mag natte was een nacht in de wasmachine blijven?

VS vallen Iraans olie-eiland Kharg aan

Tatoeages hebben effecten op je immuunsysteem die we nu pas beginnen te begrijpen

Slaap je echt slechter als je 's avonds koffie drinkt? Nee, concludeert nieuwe studie

