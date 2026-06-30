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Iran stuurt delegatie naar Qatar om over tegoeden te praten

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 14:18
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TEHERAN (ANP/AFP) - Iran stuurt woensdag "beslist" een delegatie naar Qatar om er te praten over bevroren Iraanse tegoeden. Dit zei de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dinsdag gearriveerd in Qatar. Zij spreken er met Qatarezen over onderhandelingen met Iran, meldde de regering van het emiraat.
Onder de bemiddelaars is de premier van Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Qatar speelt net als Pakistan een belangrijke rol in de relatie tussen Washington en Teheran en heeft historisch gezien goede betrekkingen met Iran. Zo exploiteren de twee landen samen een groot gasveld onder de Perzische Golf. In Qatar is ook de grootste Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio.
De Iraanse woordvoerder had eerder gezegd dat een Iraanse delegatie naar Qatar zou gaan om te spreken over het akkoord tussen Iran en de VS. Hij zei toen dat er geen onderhandelingen of ontmoetingen met gezanten van de VS waren gepland.
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