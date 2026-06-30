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Hoge Raad wil advies Europees Hof over herziening na vrijspraak

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 14:54
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DEN HAAG (ANP) - De Hoge Raad, de hoogste strafrechter, wil van de Europese rechters weten of een oude moordzaak ook kan worden heropend wanneer die zaak is afgerond voordat de wet inging die het mogelijk maakt om oude moordzaken te heropenen. De vraag wordt voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zoals de procureur-generaal had geadviseerd. Tot het antwoord er is, ligt de behandeling stil.
De zaak draait om de moord op de 28-jarige Tamara Wolvers in Alphen aan den Rijn in 2006. Ze werd gevonden in haar ouderlijk huis met een plastic zak over haar hoofd. Ze was gewurgd en had een mes in haar borst. De ex-man van haar tante werd verdacht van de moord. De rechtbank en het gerechtshof spraken hem echter vrij. Dat werd definitief toen de Hoge Raad in maart 2012 een cassatie afwees.
Het OM zegt nieuw en belastend DNA-bewijs te hebben en wil de moordzaak daarom opnieuw behandelen, wat sinds oktober 2013 mogelijk is. De Hoge Raad moet daarover beslissen.
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