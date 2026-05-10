Iran stuurt reactie op Amerikaans vredesvoorstel naar Pakistan

TEHERAN (ANP) - Iran heeft een reactie op het Amerikaanse voorstel om de oorlog te beëindigen naar bemiddelaar Pakistan gestuurd. Dat meldt het Iraanse persbureau IRNA. Volgens het plan zou de huidige fase van de onderhandelingen uitsluitend gericht zijn op het "beëindigen van de vijandelijkheden in de regio", aldus het persbureau.

Pakistan bemiddelde eerder het staakt-het-vuren tussen Iran en de Verenigde Staten. Onderhandelingen over een duurzaam vredesakkoord liepen tot nu toe op niets uit. Deze zouden onder meer zijn stukgelopen op langetermijnafspraken over de Iraanse nucleaire infrastructuur.