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Iran valt VS-doelen in Jordanië en Bahrein aan

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 8:25
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TEHERAN (ANP/RTR/AFP) - Iran zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Dat meldt de Iraanse Revolutionaire Garde in een verklaring die rondgaat bij Iraanse staatsmedia. Het zou gaan om een "belangrijke faciliteit" op de basis die werd gebruikt om Iran aan te vallen. Jordanië meldde eerder vier Iraanse raketten te hebben neergehaald.
Ook Bahrein was doelwit. Daar zouden brandstofdepots, radarsystemen en woningen bij de Amerikaanse Fifth Fleet-basis zijn geraakt, meldt Al Jazeera op gezag van de Iraanse Revolutionaire Garde.
De wederzijdse beschietingen tussen Iran en de VS laaiden recentelijk weer op vanwege vermeende schendingen van het tijdelijke akkoord dat de twee waren overeengekomen. De Amerikaanse president Donald Trump zei maandag Iraanse havens aan de Straat van Hormuz daarom weer te zullen blokkeren. Schepen die doorgang willen, zullen 20 procent van de waarde van hun vracht moeten afdragen, zo kondigde Trump aan.
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