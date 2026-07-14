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Ook in Liaoning grote evacuatie door storm Bavi

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 9:16
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SHENYANG (ANP/RTR) - De zware storm Bavi heeft in China opnieuw geleid tot grootschalige evacuaties. Meer dan 260.000 mensen in de noordoostelijke provincie Liaoning moesten hun huizen verlaten.
Bavi is in omvang vergelijkbaar met Frankrijk en vormde zich ongeveer twee weken geleden boven de oceaan. In China leidde de komst van de storm de afgelopen dagen tot ernstige overlast. Wegen raakten overstroomd, water sleurde voertuigen mee en scholen gingen dicht.
Ook dinsdag wordt volgens de autoriteiten nog zware neerslag verwacht in sommige gebieden. Op beelden in Chinese media is te zien dat in de stad Shenyang een vuurtoren in het water dreef en een brug ramde.
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