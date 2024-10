Iran: vier doden door Israëlische aanval

TEHERAN (ANP/AFP/DPA) - Het dodental door de Israëlische luchtaanval op Iran is opgelopen tot vier. Dat heeft het staatspersbureau IRNA zaterdagavond bekendgemaakt. Eerder op de dag was sprake van twee omgekomen militairen. "Twee anderen zijn later aan hun verwondingen overleden", aldus de verklaring.

Volgens de Israëlische legerleiding zijn de gevechtsvliegtuigen in de nacht van vrijdag op zaterdag niet in het Iraans luchtruim geweest, maar hebben ze vanuit het oosten van Irak langeafstandsraketten afgevuurd op militaire doelen. Onder meer radarstations werden getroffen. De schade bleef volgens Israël "beperkt en gering".

Iran behield zich het recht voor op een geschikt moment met een gepaste reactie te komen. De Iraanse generale staf benadrukte nog eens de noodzaak van een duurzame wapenstilstand in Gaza en Libanon "om het doden van nog meer weerloze en onderdrukte mensen te voorkomen".