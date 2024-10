Regering en oppositie claimen overwinning in verkiezingen Georgië

TBILISI (ANP/RTR/DPA) - Kort na sluiten van de stembureaus in Georgië heeft zowel de regerende partij Georgische Droom als de oppositie de overwinning opgeëist. In alle exitpolls is Georgische Droom de grootste partij, maar niet allemaal geven ze haar voldoende stemmen voor de meerderheid in het parlement.

In de peiling van TV Imedi kan Georgische Droom rekenen op een absolute meerderheid. De partij, die al sinds 2012 aan de macht is en de laatste jaren een pro-Russische koers vaart, krijgt volgens de zender 56,1 procent van de stemmen. Een coalitie van vier pro-Europese oppositiepartijen krijgt 11,6 procent van de stemmen.

De zenders Formula en Mtavari Arkhi geven de oppositiepartijen daarentegen 52 tot 55 procent van de stemmen en Georgische Droom 42 procent. De oppositie zou dan in theorie een regering kunnen vormen. In de praktijk zal dat niet eenvoudig zijn, omdat het enige wat de vier partijen verenigd de toenadering tot Europa is.

Onregelmatigheden

Op sociale media waren er veel berichten over onregelmatigheden bij de stembusgang. In verschillende plaatsen zouden journalisten en kiezers bij stembureaus zijn belaagd. Ook is op een filmpje te zien hoe een man in de stad Marneoeli, in het zuidoosten van Georgië, een stembus volpropt met stembiljetten. De kiescommissie sloot het stembureau en verklaarde de uitslag ongeldig. De oppositie en de regeringspartij beschuldigen elkaar ervan achter de verstoringen te zitten.

De eerste officiële uitslagen worden in de loop van de avond verwacht.