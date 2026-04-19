Iran: vooruitgang in overleg met VS, maar akkoord nog ver weg

TEHERAN (ANP) - Iran en de Verenigde Staten boeken vooruitgang in de onderhandelingen om hun oorlog te beëindigen, heeft de Iraanse parlementsvoorzitter zaterdagavond gezegd. Maar Mohammad Bagher Ghalibaf voegde eraan toe dat de partijen nog ver van een akkoord verwijderd zijn.

"We zijn nog ver van een eindgesprek," zei Ghalibaf, die een van de Iraanse onderhandelaars is, in een nationale televisietoespraak. "We hebben vooruitgang geboekt in de onderhandelingen, maar er zijn veel hiaten en enkele fundamentele discussiepunten blijven."

Volgens Ghalibaf heeft Iran "op het slagveld gezegevierd" en heeft het land alleen maar ingestemd met een tijdelijk bestand met de VS, omdat aan de eisen van Iran werd voldaan. Het bestand van twee weken loopt woensdag af, tenzij het wordt verlengd. Een permanent akkoord, waar bemiddelaars op aandringen, is nog niet afgerond en vooruitgang op belangrijke knelpunten is moeilijk.