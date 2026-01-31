ECONOMIE
Witkoff spreekt van constructieve gesprekken met Rusland

Samenleving
door anp
zaterdag, 31 januari 2026 om 19:40
anp310126122 1
MIAMI (ANP/AFP) - De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zei zaterdag dat hij constructieve gesprekken heeft gevoerd in Miami met een Russische gezant. De gesprekken gingen vooraf aan onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland in Abu Dhabi zondag over een door de Verenigde Staten gesteund plan om de bijna vier jaar durende oorlog te beëindigen.
"Vandaag in Florida heeft de Russische speciale gezant Kirill Dmitriev productieve en constructieve gesprekken gevoerd in het kader van de Amerikaanse bemiddelingspogingen om een ​vreedzame oplossing voor het Oekraïense conflict te bevorderen", schreef Witkoff op X. "De ontmoeting geeft ons hoop dat Rusland zich inzet om vrede in Oekraïne te bewerkstelligen", voegde hij toe.
Naast Witkoff waren ook de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent, de schoonzoon van president Donald Trump, Jared Kushner, en een topadviseur van het Witte Huis bij de gesprekken aanwezig.
