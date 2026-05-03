Iran: VS-plan voor Straat van Hormuz schendt staakt-het-vuren

TEHERAN (ANP) - Elke poging van de VS om zich te mengen in de Straat van Hormuz wordt beschouwd als een schending van het staakt-het-vuren. Dat schrijft Ebrahim Azizi, hoofd van de nationale veiligheidscommissie in het Iraanse parlement, op X.

"Elke Amerikaanse inmenging in het nieuwe maritieme regime van de Straat van Hormuz zal worden beschouwd als een schending van het staakt-het-vuren", aldus de hoge Iraanse functionaris maandag.

"De Straat van Hormuz en de Perzische Golf laten zich niet sturen door de waanzinnige berichten van Trump! Niemand gelooft in scenario's waarin de schuld op anderen wordt afgeschoven!", zo laat Azizi weten.

Zijn opmerkingen komen nadat de Amerikaanse president Donald Trump een plan had aangekondigd waarbij Amerikaanse troepen vanaf maandag schepen door de geblokkeerde Straat van Hormuz zouden begeleiden.