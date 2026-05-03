Nederland leidt repatriëring zieke bemanningsleden cruiseschip

DEN HAAG (ANP) - Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van het schip m/v Hondius dat voor anker ligt voor de kust van Kaapverdië, meldt de Nederlandse cruisemaatschappij Oceanwide Expeditions zondagavond laat in een persbericht. Drie passagiers aan boord van het schip zijn overleden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) testte er zeker een positief op het hantavirus.

Er is momenteel geen toestemming van de Kaapverdische autoriteiten om mensen van boord te laten voor medische hulp, meldt de cruisemaatschappij. Wel is medisch personeel aan boord gegaan om de toestand van de patiënten te beoordelen.

De repatriëring die door Nederland geleid wordt, "is afhankelijk van veel factoren", aldus Oceanwide Expeditions. Het is de bedoeling dat het lichaam van een van de overleden opvarenden ook teruggehaald wordt naar Nederland, samen met een naaste. Die persoon heeft geen ziekteverschijnselen.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde zondagavond dat een Nederlander aan boord ziek werd en medio april overleed tijdens de reis van Argentinië naar Kaapverdië. Een tweede Nederlander, die ook ziek werd, is nog overgebracht naar Zuid-Afrika, waar de persoon overleed. Waar de lichamen van die Nederlanders zich bevinden, is bij BuZa niet bekend, aldus een woordvoerder.