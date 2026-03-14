Ook Yeşilgöz denkt aan link Iran bij aanslagen op Joodse doelen

ALMERE (ANP) - Defensieminister Dilan Yeşilgöz houdt er rekening mee dat de recente explosies bij Joodse panden gelinkt zijn aan Iran. Dat zei ze tijdens een campagnebijeenkomst van de VVD in Almere.

"Wat we afgelopen dagen ook in de pers hebben gezien, is dat mogelijk Iran hierachter zit, en op deze manier met de lange arm vanuit Teheran angst wil aanjagen, ook in ons land. Daar moeten we met scherpte en alertheid naar kijken, want dat is onacceptabel", aldus de minister.

Yeşilgöz reageerde op een explosie in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een Joodse school in Amsterdam. Volgens haar getuigt die aanslag van "pure haat gericht op Joden in ons land, gericht op angst aanjagen en het ondermijnen van de rechtsstaat". Ze gaat ervan uit dat de daders snel zullen worden gevonden.