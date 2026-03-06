Iran waarschuwt Europa voor vergeldingsacties bij steun oorlog

Iran heeft Europese landen gewaarschuwd dat ze "legitieme doelen" worden als ze zich mengen in de oorlog tegen Iran. Dat zei de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Majid Takht-Ravanchi tegen de Franse zender France 24. Teheran zou Europese landen al hebben gewaarschuwd dat zij ook doelwit kunnen worden van Iraanse vergeldingsacties als ze zich aansluiten bij de VS en Israël.

Takht-Ravanchi stelde dat Iran "te goeder trouw" onderhandelde met de Verenigde Staten en dat de laatste gesprekken in Genève succesvol waren, voordat de Amerikaanse regering zaterdagochtend "met hulp van het Israëlische regime een agressie tegen Iran begon".

In het interview bevestigde de onderminister dat Iran momenteel Koerdische groepen in buurland Irak aanvalt, na berichten dat de CIA en de Israëlische inlichtingendienst Mossad deze groepen zouden bewapenen. "Als we onze soevereiniteit moeten verdedigen, dan doen we dat zeker."