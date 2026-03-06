Kok wint ook tweede 500 meter op WK sprint met grote voorsprong

HEERENVEEN (ANP) - Femke Kok heeft ook de derde afstand van het WK sprint gewonnen. De olympisch kampioene op de 500 meter was op die afstand, net als een dag eerder, verreweg de beste. Met 36,76 bleef ze landgenote Suzanne Schulting en Kaja Ziomek-Nogal uit Polen voor.

Kok had een dag eerder haar baanrecord in Thialf aangescherpt tot 36,67. Op de tweede 500 meter opende ze met 10,2 veel sneller dan tegenstander Suzanne Schulting. Ze was iets langzamer dan een dag eerder. Schulting reed achter Kok met 37,48 de tweede tijd.

Marrit Fledderus kwam in de rit tegen Ziomek-Nogal tot 37,69. De Poolse was in Thialf met 37,59 iets sneller.

Het WK sprint in Heerenveen wordt later op vrijdag afgesloten met de tweede 1000 meter.