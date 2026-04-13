Trump verwijdert AI-afbeelding van hem als Jezus na kritiek

WASHINGTON (ANP/RTR) - Een AI-gegenereerde afbeelding van Donald Trump als Jezus is de Amerikaanse president op veel kritiek komen te staan. De afbeelding die Trump zondag op zijn Truth Social-account plaatste, is inmiddels verwijderd.

Op de afbeelding was te zien hoe Trump, gehuld in rood-wit gewaad, een ogenschijnlijk zieke man helend een hand op het hoofd legt. Om hem heen zijn militairen, een biddende burger en een arts te zien. Boven hem de Amerikaanse vlag, een adelaar en enkele gevechtsvliegtuigen. Met in de lucht iets wat lijkt op dolende zielen, waarvan er een de kroon van het Vrijheidsbeeld lijkt te dragen.

In verschillende media klonk kritiek op de afbeelding. Onder meer door podcastpresentator Riley Gaines, van het doorgaans Trumpgezinde Fox News. "Denkt hij dit echt?" vraagt ze zich af. Isabel Brown van The Daily Wire schrijft op X dat "niets er meer toe doet dan Jezus", om de afbeelding vervolgens "eerlijk gezegd walgelijk en onaanvaardbaar" te noemen.

Paus

Trump plaatste de afbeelding kort nadat hij was uitgevallen tegen paus Leo. Die noemde hij tijdens Orthodox Pasen op zondag "zwak wat betreft misdaad" en "verschrikkelijk voor buitenlands beleid". Een dag eerder had de paus opgeroepen tot een einde aan oorlogen.

Ook die uitingen kwamen Trump op kritiek te staan. Zo noemde de Italiaanse premier Giorgia Meloni Trumps "woorden over de Heilige Vader onaanvaardbaar. De paus is het hoofd van de katholieke kerk, en het is normaal en zijn recht om op te roepen tot vrede en alle vormen van oorlog te veroordelen".

Na de dood van paus Franciscus in 2025 plaatste Trump ook al een religieus getinte AI-afbeelding van zichzelf, toen als paus.