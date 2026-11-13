Iran: weer een schip geraakt door zeemijn in Straat van Hormuz

TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse Revolutionaire Garde zegt dat er opnieuw een schip in de Straat van Hormuz is getroffen door een zeemijn. Iran stelt dat schepen die afwijken van de door Teheran goedgekeurde vaarroute het risico lopen op dat soort explosieven te stuiten.

De Iraniërs maken de afgelopen weken geregeld melding van schepen die door zeemijnen worden geraakt. Het Amerikaanse leger claimde eerder juist de hele Straat van Hormuz mijnenvrij te hebben gemaakt.

Iran en de Verenigde Staten strijden om controle in de belangrijke zeestraat. Iran wil dat alle scheepvaart langs zijn eigen kust gaat, terwijl de VS erop aandringen om juist een zuidelijkere route te nemen, langs de kust van Oman.