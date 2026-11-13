Van popster tot vreemdganger: hoe Nvidia-baas Jensen Huang in één week alles verloor

Eind oktober werd hij in Berlijn nog als een popster onthaald. Duizenden bezoekers in het Tempodrom, een ontmoeting met bondskanselier Merz, een ontvangst bij president Macron. Twee weken later is Jensen Huang zijn baan kwijt.

De 63-jarige oprichter van chipgigant Nvidia stapte donderdag per direct op als topman, president en bestuurslid. Na 33 jaar is het tijdperk van de man in het leren jack voorbij.

Een week van onthullingen

Het ging snel:

Zondag 8 november erkent Huang tegenover zijn personeel dat hij zijn vrouw ontrouw is geweest.

Maandag maakt president Trump bekend dat de FBI de zaak onderzoekt. Het aandeel Nvidia gaat onderuit.

Woensdag volgt een tweede onthulling. Huang zou ook een relatie hebben gehad met een leidinggevende die rechtstreeks aan hem rapporteerde, wat tegen de bedrijfsregels ingaat. De raad van bestuur vergadert over zijn ontslag.

Donderdag treedt Huang af.

De eerste affaire is de explosieve. Het gaat om Alice Huang, die geen familie van hem is. Deze Chinese zakenvrouw gaf in 2023 leiding aan het Singaporese Megaspeed. Dat bedrijf kocht voor meer dan 4 miljard dollar aan Nvidia-chips. Amerikaanse inlichtingendiensten verdenken haar ervan voor Beijing te werken.

Spion of niet?

Die verdenking is nog niet bewezen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt nog geen conclusie te hebben getrokken over wie zij is. China noemt de beschuldigingen ongegrond.

Toch is de context beladen. Megaspeed staat al sinds 2025 onder Amerikaans onderzoek, op verdenking dat het geavanceerde Nvidia-chips naar China doorsluisde. Ook de Singaporese politie onderzoekt het bedrijf. Singapore heeft Alice Huang inmiddels de toegang tot het land ontzegd.

Huang zelf lobbyde intussen hard voor soepelere exportregels. Met succes: sinds eind 2025 mag Nvidia zijn op een na beste chips aan China leveren.

Honderden miljarden weg

Beleggers reageerden fel. Donderdag opende het aandeel ruim 13 procent lager. Op dat moment verdampte zo'n 500 miljard dollar aan beurswaarde, ongeveer wat heel ASML waard is. Bij het slot was het verlies teruggelopen tot ruim 4 procent.

Sinds de recordstand van 6 oktober staat Nvidia ruim 30 procent lager, een verlies van circa 1.760 miljard dollar. Nvidia maakt ongeveer 8 procent van de Amerikaanse S&P 500-index uit. Wie via een indexfonds in Amerikaanse aandelen belegt, merkt deze klap dus ook in de eigen portefeuille.

Wie neemt het over?

Financieel directeur Colette Kress, sinds 2013 bij Nvidia, wordt tijdelijk topman en blijft daarnaast CFO. Investeerder Harvey Jones wordt de allereerste voorzitter van de raad van bestuur, een functie die Huang nooit nodig vond. Het bedrijf zoekt zowel binnen als buiten de eigen gelederen naar een vaste opvolger.

Trump heeft al een kandidaat. Op zijn eigen platform schoof hij Tim Cook naar voren, de oud-topman van Apple. "Een legende vervangt een legende", schreef hij.

Nog niet voorbij

Voor Huang is de zaak niet afgelopen. Het Amerikaanse Congres wil hem achter gesloten deuren horen. Daar gaat het minder over zijn huwelijk en meer over de vraag of de man die de belangrijkste AI-chips ter wereld beheerde de nationale veiligheid in gevaar heeft gebracht.