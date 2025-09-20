Iran werkt niet meer mee met atoomwaakhond bij sancties

TEHERAN (ANP/RTR/AFP) - Iran zal niet meer meewerken met de internationale atoomwaakhond IAEA als het land weer internationale sancties worden opgelegd. Dat zou een streep zetten door de pogingen om weer IAEA-inspecteurs toe te laten, waarschuwt de nationale veiligheidsraad van Iran.

De VN-Veiligheidsraad besloot vrijdag na Europese druk om opgeschorte economische sancties voor Iran toch weer op te leggen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland vinden dat Iran de afspraken uit een nucleaire deal uit 2015 niet is nagekomen. Iran beloofde toen zijn nucleaire activiteiten terug te schroeven in ruil voor verlichting van strafmaatregelen. De sancties gaan in principe volgende week zondag in, tenzij Iran en het Westen op de valreep nog een compromis bereiken.

Die stap "schort feitelijk" Irans samenwerking met het Internationaal Atoomenergieagentschap op, zegt de Opperste Nationale Veiligheidsraad. Die ligt stil sinds Israël en de VS in juni Irans nucleaire installaties aanvielen, maar hervatting was in de maak.