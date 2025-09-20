ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zes journalisten gewond bij rellen Den Haag

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 september 2025 om 23:16
bijgewerkt om zondag, 21 september 2025 om 00:40
anp200925090 1
 Bij de rellen in Den Haag zijn zaterdag zes journalisten gewond geraakt door toedoen van demonstranten, liet de organisatie PersVeilig weten. Volgens de organisatie, een meldpunt voor geweld en agressie tegen journalisten, gaat het om vijf fotografen en één tv-journalist. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis.
Eerder zaterdag zei de organisatie twee meldingen van journalisten te hebben gekregen. Zij werden "van achter aangevallen door demonstranten en kregen flinke klappen. Ze hebben blauwe plekken, maar hoefden gelukkig niet naar het ziekenhuis", zei Peter ter Velde, projectleider van PersVeilig daarover.
Een demonstratie voor strenger asielbeleid liep uit de hand. De politie werd belaagd met onder meer stenen, flessen en vuurwerk. Ook werden ruiten van het partijkantoor van D66 in het centrum van Den Haag ingegooid.
Twee agenten raakten gewond. Er zijn ruim dertig relschoppers aangehouden. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag noemde de geweldsuitbarsting "ongehoord en Nederland onwaardig".
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536518827

Fleur Agema: "Dick Schoof was heel goed in feestjes en barbeques"

shutterstock_1309752568

Hoe lang blijven vreemde stoffen als alcohol, koffie, coke en ander gif in je bloed? En hoe erg is dat?

ANP-532179902

Dit zijn de meest innovatieve landen ter wereld. Er is een opvallende nieuwkomer

PetraenPetraBBvolLiefde

B&B Vol Liefde-Petra woest, schakelt Tim Hofman in na haatgolf: 'Het schaadt mij echt'

shutterstock_2497893699

Waarom niezen mannen zo hard?

ANP-536769956

De Britten hebben Trumps bezoek overleefd. En hij ook

Loading