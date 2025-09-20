Zes journalisten gewond bij rellen Den Haag

Bij de rellen in Den Haag zijn zaterdag zes journalisten gewond geraakt door toedoen van demonstranten, liet de organisatie PersVeilig weten. Volgens de organisatie, een meldpunt voor geweld en agressie tegen journalisten, gaat het om vijf fotografen en één tv-journalist. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis.

Eerder zaterdag zei de organisatie twee meldingen van journalisten te hebben gekregen. Zij werden "van achter aangevallen door demonstranten en kregen flinke klappen. Ze hebben blauwe plekken, maar hoefden gelukkig niet naar het ziekenhuis", zei Peter ter Velde, projectleider van PersVeilig daarover.

Een demonstratie voor strenger asielbeleid liep uit de hand. De politie werd belaagd met onder meer stenen, flessen en vuurwerk. Ook werden ruiten van het partijkantoor van D66 in het centrum van Den Haag ingegooid.

Twee agenten raakten gewond. Er zijn ruim dertig relschoppers aangehouden. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag noemde de geweldsuitbarsting "ongehoord en Nederland onwaardig".