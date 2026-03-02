ECONOMIE
Iran wijst onderhandelingen met VS van de hand

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 6:09
anp020326036 1
TEHERAN (ANP) - Iran zal niet onderhandelen met de Verenigde Staten. Dat zei de Iraanse hoogste veiligheidsfunctionaris Ali Larijani maandag op X.
Larijani, het hoofd van de Hoge Nationale Veiligheidsraad, weersprak berichten dat Teheran heeft geprobeerd gesprekken aan te knopen met het Witte Huis na de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran.
In zijn bericht hekelde Larijani ook het Amerikaanse optreden in de regio. Volgens hem heeft Trump "de regio in chaos gestort met valse hoop" en zijn slogan 'Amerika eerst' veranderd in 'Israël eerst'.
Hij beschuldigde Trump ervan Amerikaanse soldaten en hun families de prijs te laten betalen voor zijn beleid. "De Iraanse natie verdedigt zichzelf vandaag. De Iraanse strijdkrachten hebben de invasie niet gelanceerd", aldus Larijani.
