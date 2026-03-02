The Economist: de grootste olieschok in jaren

Straat van Hormuz als sleutelfactor

Iran dreigt de Straat van Hormuz af te sluiten, de smalle doorgang waar dagelijks zo'n 20 miljoen vaten olie doorheen worden verscheept — ruwweg een vijfde van het wereldwijde verbruik. Meerdere grote oliemaatschappijen en handelshuizen hebben het transport via deze route al stilgelegd. Mocht de blokkade aanhouden, dan verwachten analisten van ICIS dat de olieprijs richting of voorbij de 100 dollar per vat kan stijgen.

Drie scenario's voor de olieprijs

Scenario Verwachte Brent-prijs Gevolgen Snelle de-escalatie ~$80–85/vat Beperkte schok, marktherstel binnen weken ​ Aanhoudende verstoring Iraanse export ~$91/vat in Q4 2026 Wereldwijd aanbodtekort, ondanks OPEC+-verhoging ​ Blokkade Straat van Hormuz >$100/vat Zware recessierisico's, vergelijkbaar met oliecrises jaren '70

Rystad Energy schat dat zelfs na het omleiden van olie via alternatieve pijpleidingen in Saudi-Arabië en Abu Dhabi een nettoverlies van 8 tot 10 miljoen vaten per dag resteert.

Wat betekent dit voor Nederland en Europa?

EU-analisten waarschuwen dat de groeiprognose voor 2026 met circa 0,4 procentpunt kan dalen, waardoor de EU-27-groei op slechts 0,9 procent zou uitkomen. Een aanhoudend hoge olieprijs ondermijnt de desinflatie die Europa langzaam bereikt en kan centrale banken dwingen hun rentebeleid langer strak te houden. Voor Nederlandse consumenten vertaalt zich dat direct in hogere benzine- en energieprijzen.

Hoe verder?

Alles hangt af van de Iraanse reactie en de duur van het conflict. Israël lanceerde zondag nieuwe aanvallen, waarna Teheran reageerde met raketbeschietingen. Diplomatieke kanalen via Oman leken vorige week nog enige hoop te bieden, maar de dood van ayatollah Khamenei maakt verdere escalatie aannemelijker. De komende dagen worden cruciaal: zolang de Straat van Hormuz beperkt toegankelijk blijft, houdt de markt de adem in.