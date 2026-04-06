Iran wijst wapenstilstand zonder garanties af, aldus ministerie

door anp
maandag, 06 april 2026 om 13:46
anp060426075 1
TEHERAN (ANP) - Iran wil geen tijdelijke wapenstilstand zonder duidelijke garanties. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van het land. Dat wordt in de ogen van Iran een kans voor "de agressor", de VS en Israël, om te hergroeperen en hun snel geslonken wapenvoorraden weer aan te vullen, meldt het Iraanse persbureau Tasnim.
De bemiddelaar Pakistan zou een plan hebben voorgelegd om eerst tot een bestand te komen om te onderhandelen. Dan moet Iran wel de Straat van Hormuz heropenen. Dat laatste is al door Iran afgewezen. De straat zou onder Iraanse controle blijven.
Iran ziet zijn lang voorbereide strategie om de aanvallers financieel en militair uit te putten door hen te dwingen dure afweermechanismen in te zetten als een groot succes. Het zou volgens de woordvoerder voor "iemand met verstand" geen optie zijn een wapenstilstand te sluiten zonder andere garanties. De eisen van Iran moeten worden ingewilligd en een cyclus van oorlog en wapenstilstand is zinloos, aldus het ministerie.
anp010426203 1

151022631 m

11763530

gandr-collage

113759125

Scherm­afbeelding 2026-04-04 om 09.43.04

