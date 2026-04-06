Sneu: IKEA Duiven door internetprobleem dicht op drukke tweede paasdag

IKEA heeft zijn winkel in Duiven maandag noodgedwongen dichtgehouden, omdat een internetkabel in de buurt is beschadigd. Dat is een domper voor de meubelketen, want tweede paasdag is normaal juist een dag dat veel mensen traditiegetrouw naar de woonboulevards trekken.

Een woordvoerder stelt dat veel systemen in de Gelderse IKEA-vestiging zijn uitgevallen omdat het internet niet werkt. Het euvel met de internetkabel is volgens hem buiten toedoen van IKEA ontstaan, maar de keten heeft er dus wel veel last van. De zegsman durft nog niet te zeggen wanneer de winkel weer kan worden geopend. "Hopelijk dinsdag", geeft hij wel aan.

Alle overige IKEA-winkels zijn maandag wel open. Daar is het volgens de keten "gezellig druk". De woordvoerder geeft wel toe dat het mooi weer is. Daardoor zijn er volgens hem waarschijnlijk ook veel mensen die maandag toch voor wat anders dan meubels shoppen zullen hebben gekozen.