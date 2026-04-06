Sneu: IKEA Duiven door internetprobleem dicht op drukke tweede paasdag

door Redactie
maandag, 06 april 2026 om 13:48
bijgewerkt om maandag, 06 april 2026 om 13:52
anp060426076 1
IKEA heeft zijn winkel in Duiven maandag noodgedwongen dichtgehouden, omdat een internetkabel in de buurt is beschadigd. Dat is een domper voor de meubelketen, want tweede paasdag is normaal juist een dag dat veel mensen traditiegetrouw naar de woonboulevards trekken.
Een woordvoerder stelt dat veel systemen in de Gelderse IKEA-vestiging zijn uitgevallen omdat het internet niet werkt. Het euvel met de internetkabel is volgens hem buiten toedoen van IKEA ontstaan, maar de keten heeft er dus wel veel last van. De zegsman durft nog niet te zeggen wanneer de winkel weer kan worden geopend. "Hopelijk dinsdag", geeft hij wel aan.
Alle overige IKEA-winkels zijn maandag wel open. Daar is het volgens de keten "gezellig druk". De woordvoerder geeft wel toe dat het mooi weer is. Daardoor zijn er volgens hem waarschijnlijk ook veel mensen die maandag toch voor wat anders dan meubels shoppen zullen hebben gekozen.
POPULAIR NIEUWS

anp010426203 1

Trump (79) ontdekt pijnlijk dat niet iedereen te koop is – en Europa laat het hem voelen

151022631 m

Deze beweging is cruciaal om gezond ouder te worden

11763530

Terwijl iedereen naar Iran kijkt, sloopt Oekraïne stiekem Poetins oorlogskas

gandr-collage

Pieter Storms: ‘Ellen ten Damme liegt over verkrachting door Ali B’

113759125

Zuurdesem of meergranenbrood: wat is gezonder?

Scherm­afbeelding 2026-04-04 om 09.43.04

Waarom we onszelf haten op foto’s – én wat je daaraan kunt doen

