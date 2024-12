Iran wil verbod op WhatsApp opheffen

TEHERAN (ANP/AFP/DPA) - In het streng islamitische Iran kan het verbod op WhatsApp worden opgeheven, concludeert de Iraanse waakhond voor het internet. Volgens staatsmedia is de Hoge Raad voor Cyberspace unaniem van mening dat de beperkingen kunnen verdwijnen.

De raad ziet toe op het internet- en cyberspacebeleid. Het verbod werd ruim twee jaar geleden ingesteld, in een periode van betogingen tegen de regering na de dood van een vrouw die de strikte kledingvoorschriften zou hebben geschonden.

Ook de app Google Play moet weer toegankelijk worden, vindt de raad. Dit is de eerste stap tegen de restricties op het internet, meldt het Iraanse persbureau IRNA.

Kort daarvoor gaf de Iraanse president Masoud Pezeshkian zijn minister van Sport opdracht de ban op te heffen voor voetballegende Ali Daei, zodat hij weer actief kan zijn in de sport. Waarnemers denken dat dit een poging is om de politieke protesten in het land te bedaren. Daei toonde zich solidair met de demonstranten twee jaar geleden.