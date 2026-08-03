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Iran zegt op dit moment niet in gesprek te zijn met VS

Samenleving
door anp
maandag, 03 augustus 2026 om 10:04
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TEHERAN (ANP/RTR) - Iran voert op dit moment geen gesprekken met de Verenigde Staten, meldt de woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie Esmaeil ‌Baghaei. De Amerikaanse president Donald Trump zei dat de onderhandelingen over een staakt-het-vuren maandag zouden worden hervat, maar Baghaei weerspreekt dat.
Volgens Baghaei wordt nu alleen gesproken met Oman. Dat overleg gaat over veilige vaarroutes in de Straat van Hormuz. Iran en Oman liggen aan weerszijden van die belangrijke zeestraat.
Baghaei meldt nu dat er vooruitgang is geboekt in de gesprekken met Oman over het gezamenlijke beheer van de waterweg, bericht Al Jazeera. De woordvoerder voegt er wel aan toe dat een overeenkomst met dat land niet voldoende is om de Straat van Hormuz volledig te heropenen. De VS moeten ook alle aanvallen op Iran staken.
Trump zei zaterdag voorlopig af te zien van nieuwe aanvallen, zodat beide landen tot een akkoord kunnen komen.
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