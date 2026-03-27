Steven Brunswijk noemt Ruud de Wild een racist: 'Hij schudt geen handen met zwarte mensen’

Cabaretier Steven Brunswijk gooit olie op het vuur in de racisme -rel rond Ruud de Wild. Hij komt met een lelijk verhaal uit de oude doos over de radio -dj waar zijn broer bij betrokken zou zijn geweest.

Op Instagram reageert Brunswijk op de aanhoudende kritiek richting De Wild en deelt hij een incident van jaren geleden, toen zijn broer samenwerkte met Herman Brood en een nummer wilde promoten in de studio van de radio-dj.

‘Ik geef zwarte mensen geen hand’

Zijn broer stelde zich voor en stak zijn hand uit, maar kreeg een reactie die hij nooit meer vergat. "Toen sprak hij de legendarische woorden uit: 'Ik geef zwarte mensen geen hand' en liep daarna weg", aldus Steven in een reactie op de Instagram-pagina van De Marker Online.

Het verhaal bleef lange tijd binnenskamers, maar de huidige ophef rond De Wild bracht daar verandering in. "Ik heb dit nooit verteld, maar nu deze man zo in de media komt vind ik het nodig om dit te vertellen."

Misplaatste grap?

Twijfel was er aanvankelijk wel. Brunswijk probeerde het voorval te relativeren en vroeg zich af of het misschien een misplaatste grap was. Die hoop vervloog echter snel.

"Maar Ruud is nooit meer teruggekomen op zijn woorden. Heb het nog een keer geverifieerd bij die vriend van hem die erbij was, omdat ik het gewoon niet kon geloven, maar die gaf ook aan dat dat zijn woorden waren."

De beschuldiging komt op een moment dat De Wild al zwaar onder vuur ligt. Na een omstreden interview over de documentaire *Meer dan Babi Pangang* ontstond een storm van kritiek, mede door grappen over Aziatische stereotypen. Er werd zelfs een officiële klacht ingediend bij de NPO.

Bedreigingen

Volgens De Wild zelf is de situatie inmiddels volledig geëscaleerd, met zelfs bedreigingen richting zijn familie. Toch blijft hij zich fel verdedigen tegen de aantijgingen.

"Ik ben helemaal geen racist en dat laat ik door niemand, maar dan ook door niemand, aanpraten. Genoeg is genoeg", brieste hij. Vervolgens verliet hij de studio. De rest van de week staakt hij uit protest; zijn Powned-radioprogramma wordt deze week overgenomen door Eddy Keur.