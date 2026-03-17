Iran zet strijd tegen Israël en VS voort en wijst bemiddeling af

TEHERAN/JERUZALEM (ANP/RTR) - Israël heeft weer melding gemaakt van Iraanse raketaanvallen op het land. De melding volgt op de claim van minister van Defensie Israel Katz dat onder anderen Ali Larijani bij een Israëlische aanval is gedood. De strijd gaat volgens Iran onverminderd door.

Larijani was als topfunctionaris van de veiligheidsraad van Iran een sleutelfiguur voor de coördinatie tussen de reguliere strijdkrachten en de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde, die rechtstreeks onder de hoogste leider valt en niet onder het ministerie van Defensie.

Sinds 8 maart is Mojtaba Khamenei de hoogste leider van het land. Hij heeft volgens een functionaris op een vergadering over buitenlands beleid gezegd dat hij bemiddelingspogingen van twee landen heeft afgewezen. Het is volgens hem nu geen tijd om over de-escalatie te praten. De VS en Israël moeten verslagen worden en schadevergoedingen betalen, aldus ayatollah Khamenei, die zijn om het leven gebrachte vader heeft opgevolgd.