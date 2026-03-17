VN beginnen onderzoek naar dodelijke aanval op meisjesschool Iran

GENÈVE (ANP/RTR) - De Verenigde Naties hebben een onderzoek ingesteld naar een dodelijke aanval op een meisjesschool in Iran. Die vond plaats op de eerste dag van de Amerikaans-Israëlische bombardementen.

Iraanse functionarissen verklaarden in Genève dat in korte tijd twee raketaanvallen plaatsvonden bij de Shajareh Tayyebeh School. Die zouden het leven hebben gekost aan 168 kinderen.

Een van de leden van de onderzoeksmissie van de VN zei op een persconferentie dat er aanwijzingen zijn dat het door Iran opgegeven dodental accuraat is. Er is "gezien de onschuldige levens die verloren zijn gegaan" een dringende noodzaak goed uit te zoeken wat er is gebeurd.

Via internationale media kwam eerder al naar buiten dat Amerikaanse onderzoekers het aannemelijk achten dat de VS verantwoordelijk zijn voor de beschieting. Dat Amerikaanse onderzoek loopt nog en voor zover bekend ligt er nog geen definitieve conclusie.