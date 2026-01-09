ECONOMIE
Iraniërs blijven demonstreren, Teheran geeft VS de schuld

door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 22:36
TEHERAN (ANP/AFP) - Betogers zijn vrijdag in Iran opnieuw de straat opgegaan, terwijl volgens mensenrechtenorganisaties dodelijk tegen hen wordt opgetreden. Teheran geeft de Verenigde Staten de schuld van het geweld tijdens de grootste demonstraties in drie jaar.
Ondanks een internetblokkade die sinds donderdag van kracht is, komen beelden naar buiten van betogingen in onder meer Teheran, Mashhad en Qom. In Teheran maakten mensen lawaai met pannen en riepen ze leuzen tegen de regering. Auto's toeterden om hen te steunen. Dat is te zien in een door persbureau AFP geverifieerde video.
De acties begonnen bijna twee weken geleden uit onvrede over de economische situatie in het land. Volgens mensenrechtenorganisatie Iran Human Rights zijn sindsdien 51 betogers gedood. De Iraanse ambassadeur bij de Verenigde Naties zei vrijdag tegen de Veiligheidsraad dat de VS hebben gezorgd voor "de verandering van vreedzame protesten in gewelddadige, ondermijnende daden en grootschalig vandalisme".
