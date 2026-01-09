ECONOMIE
Kabinet kijkt 'welwillend' naar mogelijke NAVO-missie Groenland

Samenleving
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 22:34
anp090126221 1
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet kijkt "welwillend" naar deelname aan een eventuele NAVO-missie bij Groenland, zegt demissionair defensieminister Ruben Brekelmans (VVD) in het programma Café Kockelmann. Concrete plannen daarvoor liggen er nog niet, benadrukte hij.
Wel hebben NAVO-diplomaten gesproken over een mogelijke missie daar, die de naam 'Arctic Sentry', ofwel Arctische Schildwacht, zou krijgen. Brekelmans denkt dat zo'n missie voornamelijk zou bestaan uit deelname met schepen, vliegtuigen of helikopters. "Het is goed om te onderzoeken hoe dat eruit zou zien."
De minister zegt dat Nederland nu niet direct eenheden klaar heeft staan om mee te doen, maar hij benadrukt wel dat Nederlandse troepen gespecialiseerd zijn in het Poolgebied. Zij hebben daarvoor onder meer getraind in het noorden van Noorwegen. "Maar er wordt nog over gesproken, ik heb nog geen plan gezien."
Nederland doet ook mee aan soortgelijke missies, bijvoorbeeld in Estland. "We voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid daar. Er ligt nog geen plan, maar we staan er welwillend en constructief tegenover."
